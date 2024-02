Un enseignant condamné pour avoir agressé sexuellement des élèves mineurs

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé vendredi une peine de cinq ans de prison, assortie d'un sursis probatoire, à l'encontre de S.G., un ancien enseignant anversois de 26 ans, qui a agressé sexuellement plusieurs garçons mineurs. Parmi les victimes figurent des élèves de l'homme et des garçons dont il devait s'occuper en tant qu'éducateur dans un internat. Plusieurs victimes étaient particulièrement vulnérables en raison de leur trouble du spectre autistique ou de leur trouble déficitaire de l'attention.

C'est le père de l'une des victimes qui a découvert ce qui se passait lorsqu'il a surpris son fils dans les buissons avec S.G. en décembre 2021. Le père a d'abord pensé qu'il s'agissait également d'un mineur, mais quelques mois plus tard, le garçon de 13 ans a admis qu'il s'agissait de l'un de ses professeurs.

L'enquête a révélé que le jeune homme de 20 ans avait approché plusieurs garçons mineurs, à la fois en tant qu'enseignant à l'école et lorsqu'il travaillait comme éducateur à l'internat, et par le biais des réseaux sociaux. Il s'agissait d'échanger des photos et des vidéos, mais plusieurs victimes ont également eu des contacts physiques. Pas moins de 4.000 profils Facebook de garçons mineurs ont été trouvés sur son ordinateur.