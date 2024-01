Un entrepreneur affirme que son entrepôt a été transformé en labo de drogue à son insu

"Je connais Abdelwahab G. (un dirigeant présumé du trafic, NDLR) depuis l'enfance. Je ne le côtoyais plus vraiment. Nous avons repris contact en novembre 2020, quand il a fallu abattre un arbre chez lui", a retracé le prévenu. Les affaires n'étant pas au beau fixe, l'homme a alors renseigné à Pascal R. les coordonnées de Kamel A., qui cherchait un entrepreneur pour "faire de grosses rénovations". En décembre, Kamel A. avait reconnu devant le tribunal avoir collaboré avec Eridan M.G., le cerveau présumé du dossier, en louant des bâtiments et en transmettant des informations aux chauffeurs des transports de drogue.

"Nous avons eu de bonnes relations professionnelles et on en arrive à parler d'un des dépôts dont je devais me débarrasser", a poursuivi l'entrepreneur. Ce dernier sous-loue alors l'entrepôt en question à Kamel A. afin que des "garagistes italiens" puissent y faire "de la carrosserie". Pascal R. y conserve toutefois des matériaux et échafaudages. Lorsque ses ouvriers l'informent d'une forte odeur au dépôt, Kamel A. pointe la responsabilité de "M. Mario", alias Eridan M.G. Celui-ci y aurait stocké "des produits", qu'il devait "vider".