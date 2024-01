Un eurodéputé sur quatre a déjà été mêlé à une affaire délictueuse

Pas moins de 163 des 704 députés de l'actuel Parlement européen ont déjà été impliqués dans divers scandales, allant du harcèlement sur le lieu de travail à la fraude, en passant par le népotisme et la corruption. C'est ce qui ressort d'une enquête internationale sur l'intégrité des députés européens menée par L'Echo, De Tijd et des médias de 22 États membres de l'UE et publiée mercredi.

Cette enquête a recensé 253 affaires au cours de ces dernières années auxquelles ont été mêlés ces 163 députés.

Les différents médias ont notamment recensé 45 cas de corruption: 29 cas de népotisme (par laquelle le député use de son influence en faveur d'un proche, NDLR) et 16 cas de pots-de-vin purs et simples. Le plus connu est le Qatargate, le scandale des "gratifications" versées par le Qatar et le Maroc à des députés pour influencer la prise de décision, rappelle L'Echo.