Un ex-animateur de jeunesse poursuivi pour détention d'images pédopornographiques

Un ex-coordinateur d'un centre d'animation pour jeunes a comparu, mercredi, devant le tribunal correctionnel d'Eupen. On lui reproche la détention d'environ 700 images à caractère pédopornographique. Les jeunes filles concernées avaient entre 12 et 18 ans, a indiqué le ministère public. L'homme avait déjà été jugé pour des faits similaires en 2003. Il y a quelques années, lorsque le centre a été officiellement reconnu par la Communauté germanophone et que les contrats de travail ont été modifié, l'homme a fait part de la suspension du prononcé dont il avait bénéficié en 2003 à son employeur.