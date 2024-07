Un ex-employé de la famille Schumacher arrêté: il est soupçonné d'avoir joué un rôle dans une tentative de chantage

Il aurait joué le rôle d'intermédiaire entre la famille de la légende allemande et deux maîtres chanteurs présumés en détention provisoire pour avoir réclamé des millions d'euros, sous peine de diffuser des informations privées et des photos du pilote sur le "dark web", la partie clandestine d'internet. Des données convoitées car depuis un accident de ski en 2013 et un grave traumatisme cranien, Michael Schumacher est soigné à son domicile en Suisse et tenu à l'abri des médias.

L'intermédiaire aurait échangé ces données contre de l'argent, ce qu'a confirmé après-coup l'aîné du duo de maîtres-chanteurs, composé d'un homme de 53 ans et son fils de 30 ans originaires de Wuppertal, selon le parquet. Arrêtés par la police sur le parking d'un supermarché près de Francfort, les deux hommes avaient fait des envois à la famille pour prouver leurs affirmations. Ces nouvelles révélations proviennent des supports informatiques du duo examinés par l'enquête, menée en Suisse et en Allemagne.

La police s'apprête maintenant à examiner "un grand nombre de supports de données" (disques durs, clés USB téléphones portables) saisis au domicile de l'intermédiaire lors d'une perquisition, a indiqué le parquet.