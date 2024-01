Un Français au lourd passif nie toute implication dans le dossier Encro

Questionné par le procureur fédéral sur son passé et ses démêlés judiciaires en France, il a expliqué avoir été condamné par le Tribunal correctionnel de Nancy pour non déclaration de ressources et avoir obtenu un non-lieu pour une accusation de blanchiment d'argent.

L'homme a commencé par nier les préventions de participation à une organisation criminelle et de trafic de cocaïne. "Je ne sais pas ce que je fais ici", a-t-il assuré. Interrogé sur un voyage au Brésil en compagnie d'Abdelwahab G., l'un des principaux prévenus de ce dossier, Mohamed D. a expliqué que ce dernier était l'un de ses amis et que ce voyage avait uniquement des visées touristiques.

Mohamed D. avait été arrêté en 2007 en France après avoir été pris en filature alors qu'il côtoyait l'actrice, chanteuse, mannequin et animatrice de télévision franco-néerlandaise Ophélie Winter, dont il aurait été le fournisseur de cocaïne. Des écoutes téléphoniques et des enquêtes à l'étranger avaient mené à la découverte d'investissements immobiliers au Maroc, autour de Lille et sur la Côte d'Azur. Des liens avec les frères Hornec, figures du grand banditisme français, et des mouvements de fonds dans des paradis fiscaux avaient également été mis au jour. Aucune saisie de drogue n'avait toutefois été effectuée dans cette affaire. Le prévenu était alors déjà fiché ou condamné pour vols à main armée, trafic de stupéfiants et escroquerie.