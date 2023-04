Un fugitif recherché par le FAST arrêté lundi à Bruxelles

Le Fugitive Active Search Team (FAST) et la zone de police de Bruxelles-Midi ont arrêté, lundi, le fugitif Mohamed Ben Brahim, qui se trouvait sur la liste des "Belgium's Most Wanted" de la police fédérale, annonce cette dernière mardi.

La coopération entre le FAST et la zone de police de Bruxelles-Midi, avec le soutien du parquet et du juge d'instruction, a permis une enquête ciblée. L'individu a pu être localisé dans un appartement situé à Saint-Gilles.

Il était activement recherché depuis vendredi dernier. L'homme est surveillé par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles pour exploitation sexuelle, séquestration et viol et est considéré comme dangereux.

"Cette arrestation rapide a non seulement été rendue possible grâce à la bonne coopération entre les services de police et la justice, mais elle prouve également une fois de plus la valeur ajoutée de la diffusion rapide d'un avis de recherche et de l'appel au public par le biais de la liste des Belgium's Most Wanted", estime la police fédérale.