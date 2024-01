Un fugitif suspecté d'avoir tiré sur deux policiers en Albanie a été arrêté à Bruxelles

Depuis cette attaque le 2 septembre 2023 - à laquelle les deux agents de police ont survécu - il n'y avait plus aucune trace du suspect, qui faisait l'objet d'un signalement international.

"Le FAST a pu localiser et arrêter l'intéressé sur le boulevard du Jardin botanique, à Bruxelles. Lors de son arrestation, il était en possession d'un couteau et a donné une fausse identité", explique la police fédérale. "Cette arrestation est le fruit d'une bonne coopération internationale entre le FAST de la Police Fédérale et les autorités albanaises", ajoute-t-elle.