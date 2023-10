Un garde champêtre écope de douze mois de prison et 12.000 euros d'amende pour braconnage

Un garde champêtre a été condamné vendredi par la cour d'appel de Bruxelles à douze mois de prison ainsi qu'à une amende 12.000 euros pour braconnage. Son complice a également écopé de six mois de prison avec sursis et d'une amende de 6.000 euros, a annoncé le magistrat de presse, confirmant une informant de l'association Vogelbescherming Vlaanderen, laquelle s'était constituée partie civile dans cette affaire.

Les deux comparses étaient en possession d'une carabine de chasse munie d'une lunette de vision nocturne prête à l'emploi, de caméras thermiques et d'une voiture arborant l'insigne de garde champêtre.

Deux hommes ont été surpris en train de braconner dans un bois à Asse, en pleine nuit. Des inspecteurs de l'Agence flamande de la nature et des forêts (Agentschap Natuur en Bos) ont mené une opération de contrôle dans la zone car ils soupçonnaient la présence de braconniers. Ils ont alors découvert les deux hommes, dont l'un portait un insigne de garde champêtre.

Selon les deux hommes, ils effectuaient un contrôle sur des chiens errants et des sangliers. Cependant, le garde champêtre se trouvait bien en dehors de la zone pour laquelle il était habilité er il n'y avait pas de chasse aux sangliers dans les bois à ce moment-là. De plus, l'arme que les deux individus avaient en leur possession n'était pas autorisée pour la chasse aux sangliers.

La perquisition au domicile du garde champêtre a permis de découvrir un filet de capture d'oiseaux illégal. Chez son complice, on a retrouvé plusieurs armes à feu non autorisées, du poison, un piège à mâchoire interdit et une trappe.

Toutes les armes, munitions, pièges et poisons trouvés en possession des deux suspects ont également été confisqués, tout comme le véhicule dans lequel ils circulaient.