Un groupe d'experts conseillera le CSJ pour mieux sécuriser les procédures d'examen

Six experts externes ont été chargés d'aider le Conseil supérieur de la Justice (CSJ) afin de mieux sécuriser les procédures d'examen et de sélection face aux risques de fraude, rapporte l'organisme jeudi. Leur désignation fait suite à la fraude révélée dans le cadre d'un examen néerlandophone d'accès à la magistrature.

"C'est quelque chose que nous ne pouvons évidemment pas laisser passer, nous n'avons pas d'autre option que d'en sortir renforcés", réagit Hilde Melotte, présidente du Conseil supérieur de la Justice. "En recourant à des experts, nous souhaitons améliorer encore nos procédures afin d'aboutir à la meilleure approche possible."

Les six experts externes, trois francophones et trois néerlandophones, bénéficient notamment d'une expertise dans le domaine de la lutte contre la fraude. Ils débuteront leurs travaux fin mars et auront pour mission de réaliser une analyse critique des procédures d'examen et de sélection ainsi que de formuler des recommandations pratiques.

"Nous devons, à présent, tirer des leçons de ces évènements", ajoute Hilde Melotte. "Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons porter nos missions de la meilleure manière possible et mériter la confiance nécessaire à l'exercice de ces missions de façon indépendante et objective."