Un habitant de Welkenraedt condamné à 40 mois de prison pour le viol d'une adolescente

Un habitant de Welkenraedt, né en 1994, a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Verviers à une peine de 40 mois de prison avec sursis probatoire pour ce qui dépasse la détention préventive. Il a été reconnu coupable de viol et atteinte à l'intégrité sexuelle d'une adolescente de 13 ans, rencontrée sur les réseaux sociaux. Le ministère public avait requis une peine de cinq ans de prison.

Une plainte avait été déposée le 4 août 2020 par le père de la victime. "Ce jour-là, son épouse avait reçu un message d'une ex-compagne du prévenu. Elle indiquait que leur fille se trouvait chez un homme de 26 ans, qui consommait de la drogue dure. Elle ajoutait qu'il entretenait des relations sexuelles avec des jeunes femmes et qu'une fois ces dernières enceintes, il les quittait", a expliqué le ministère public. Après ce message, les parents étaient allés chercher leur fille chez le prévenu. "Elle était dans un état second, avait consommé de la drogue et présentait des lésions évocatrices de viol ou d'atteinte à l'intégrité sexuelle", a détaillé le parquet.

De son côté, le prévenu, père de sept enfants, a reconnu avoir eu "des relations sexuelles" avec la jeune fille, mais il a assuré qu'il n'était pas au courant de son âge. Il a reconnu avoir consommé de la drogue avec l'adolescente, qui avait passé trois jours chez lui.