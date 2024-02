Un habitant d'Embourg condamné à six ans de prison pour le viol de sa nièce

Un habitant d'Embourg âgé de 54 ans a été condamné jeudi par la cour d'appel de Liège à une peine de six ans de prison après avoir commis des faits d'atteinte aux mœurs, atteinte à l'intégrité sexuelle et de viol sur sa nièce alors qu'elle était âgée de 12 et 15 ans.