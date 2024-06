Un habitant retrouvé menotté au grillage de sa maison en flammes

Le bâtiment, construit en bois, est fortement endommagé. Un expert a été dépêché sur place pour déterminer les causes de l'incendie. Des membres de la police technique et scientifique ont également été sollicités afin d'effectuer un relevé d'empreintes.

Quant à la victime, elle sera examinée par un médecin légiste et entendue par la police. Aucune arrestation n'a été effectuée. La zone de police Carma (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Bree, Bocholt, Kinrooi) et la police judiciaire fédérale limbourgeoise enquêtent sur cet incendie suspect.