Un homme condamné à 18 mois de prison pour des coups et menaces à l'encontre de sa famille

Le tribunal correctionnel de Bruges a condamné un homme de 46 ans originaire de Tielt (Flandre occidentale) à une peine de 18 mois de prison ferme pour coups, menaces de mort et détention arbitraire. Le prévenu, sous l'influence de thinner, un diluant pour peintures, terrorisait sa propre famille.

L'homme était déjà connu de la justice en raison de sa dépendance à ce solvant. Cela causait de nombreux problèmes au sein de sa famille. Entre juin et septembre 2022, il avait notamment porté des coups à sa femme, blessé l'une de ses filles à la suite d'une dispute, menacé sa famille avec un couteau et tenté de poignarder sa femme, ses filles et son fils avec un tournevis. L'homme a finalement été acquitté pour la prévention de port d'armes prohibées, car les armes n'ont jamais été retrouvées.

Toujours en septembre 2022, le prévenu avait de nouveau proféré des menaces avec un couteau, puis enfermé durant un certain temps sa fille aînée, âgée de 19 ans au moment des faits, dans le grenier où elle dormait.