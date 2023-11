Un homme confus et nu attaque un ambulancier à Berchem-Sainte-Agathe

Un quadragénaire a attaqué un ambulancier qui tentait de le secourir sur la voie publique mardi soir, a indiqué mercredi le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. L'ambulancier a été hospitalisé pour des hématomes et une blessure à la bouche.

Une ambulance des pompiers de Bruxelles a été appelé mardi soir vers 21h00 à la rue des Sept étoiles à Berchem-Sainte-Agathe pour un quadragénaire confus et nu sur la voie publique. Lors de l'intervention, le patient est "soudainement devenu agressif et a attaqué un des ambulanciers", indique Walter Derieuw.

La police est intervenue pour maîtriser l'individu et l'emmener au commissariat. L'ambulancier attaqué a été hospitalisé. Il souffre d'hématomes et d'une blessure à la bouche nécessitant cinq points de suture. Il est en incapacité de travail, précisent les pompiers de Bruxelles, qui lui ont proposé un soutien moral et psychologique.