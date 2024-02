Un homme de 21 ans arrêté après une attaque au couteau visant des enfants en Allemagne

Un homme de 21 ans a agressé deux enfants mercredi après-midi avec un couteau et une lampe de poche à Duisbourg avant d'être arrêté peu de temps après les faits par les forces de l'ordre, a indiqué la police du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie (ouest de l'Allemagne).

Les victimes, un garçon et une fille âgés entre 9 et 14 ans, ont pu échapper à leur agresseur et trouver refuge dans une école primaire tout proche où un professeur leur a porté secours. Les deux enfants ont été transportés à l'hôpital.

L'incident a suscité l'inquiétude des parents dont beaucoup se sont rendus à l'école après les faits. Un cas similaire s'est en effet produit jeudi dernier dans une école de Wuppertal, à environ 50 kilomètres de là. Un jeune homme de 17 ans avait alors blessé plusieurs camarades de classe ainsi que lui-même avant qu'un enseignant ne puisse l'arrêter.