Un homme, drogué et muni d'un bracelet électronique, tente d'échapper à la police à Eupen

Une voiture a tenté d'échapper à un contrôle de police, mardi, rue de l'Industrie à Eupen. Pour se soustraire au contrôle des policiers, le conducteur a pris la fuite via la rue de Herbesthal. "La voiture a dépassé à plusieurs reprises d'autres véhicules par la gauche ainsi que par la droite, en empruntant la piste cyclable et les trottoirs", indique la zone de police Vesdre-Gueule qui s'est livrée à une course-poursuite avec le chauffard. "Le véhicule a ensuite pris la direction d'Aix-la-Chapelle via l'autoroute. Il a emprunté la sortie Eynaten, où il a été victime d'un accident".