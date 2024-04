Un homme écope de 19 ans de prison pour l'assassinat d'un collègue cueilleur de fruits

La cour d'assises de Tongres a condamné jeudi Gheorghe C. (58 ans) à 19 ans de prison pour le meurtre de son collègue cueilleur de fruits Constantin Munteanu (44 ans). Le 19 décembre 2021, l'accusé avait tué son compatriote roumain de quatorze coups de couteau dans l'espace de logement d'une exploitation fruitière à Alken.

L'accusé a déjà été reconnu coupable des faits mercredi soir.

Des tensions existaient entre Gheorghe C. et la victime depuis un certain temps. Le soir du 18 décembre 2021, un affrontement a éclaté lorsque l'accusé a reproché à Munteanu d'avoir triché lors d'une partie de poker.