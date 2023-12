Un homme écope de 5 ans de prison pour des viols sur sa nièce de 13 ans: "La victime l'avait allumé", selon lui

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé mercredi matin une peine de 5 ans de prison avec un sursis probatoire de 5 ans à l'encontre d'un homme poursuivi pour viols et atteintes à l'intégrité sexuelle sur sa nièce entre juin 2007 et janvier 2008. Le quinquagénaire avait uniquement admis une partie des faits, affirmant que "la victime l'avait allumé". Une peine de neuf ans de prison ferme avait été requise à son encontre par le parquet.

À cette époque, la jeune mineure était envoyée tous les week-ends au domicile du prévenu pour aider la famille. "Il lui a notamment dit qu'il aurait une surprise si elle passait bien l'aspirateur. Il lui a alors demandé de fermer les yeux et a glissé son sexe dans les mains de sa nièce", avait précisé le substitut Vervaeren. Face à la justice, le prévenu rejetait la responsabilité des faits sur sa victime. "Je me suis laissé faire. Elle voulait apprendre et elle posait plein de questions sur la sexualité parce qu'elle avait un copain au moment des faits. C'est elle qui est venue vers moi, elle m'allumait."

Une peine de neuf ans de prison ferme avait été requise contre l'oncle, qui minimisait son comportement, selon le ministère public. Me Mathieu, à la défense, avait plaidé un sursis probatoire.