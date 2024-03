Un homme incarcéré après une tentative présumée d'enlèvement d'enfant à Nivelles

Selon RTL Info, un homme a été inculpé et placé sous mandat d'arrêt mercredi pour tentative d'enlèvement sur mineur. L'individu aurait suivi une mère de famille et son fils de 5 ans avant de tenter d'enlever ce dernier. La femme et son enfant se seraient alors réfugiés dans une crèche du centre nivellois.

La porte-parole du parquet du Brabant wallon a confirmé l'incarcération d'un suspect qui a été interpellé sur la voie publique après avoir été mis à la porte d'une crèche par le personnel.