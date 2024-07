Un homme mis en cause pour des détournements de l'ordre du million d'euros

Un Verlainois de 75 ans est mis en cause dans le cadre de détournements ou d'escroqueries de l'ordre du million d'euros, au préjudice de plusieurs associations dans le Namurois et en province de Liège, ont dénoncé mardi L'Avenir et Sudinfo. Le parquet de Liège a confirmé, mercredi à Belga, avoir ouvert une information judiciaire à ce propos.