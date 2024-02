Un homme placé sous mandat pour avoir menacé la communauté juive à Anvers

Un homme de 28 ans a été interpellé et placé sous mandat d'arrêt à Anvers après avoir menacé de commettre une attaque à l'acide contre un membre de la communauté juive anversoise, a indiqué lundi la police locale. L'homme avait au préalable harcelé et menacé une femme juive.

La police d'Anvers avait reçu en janvier une plainte d'une femme qui, selon elle, avait été menacée sur les réseaux sociaux. Cela avait commencé par un commentaire sous un article sur le conflit israélo-palestinien, avant que l'homme en question poursuive le harcèlement de la victime via des messages privés. Le suspect a ensuite publié en ligne les coordonnées de la femme et proféré des "menaces très précises" sur son répondeur, a expliqué la police.

Les menaces sont ensuite allées plus loin. "Au bout d'un certain temps, ces menaces ne visaient plus la femme personnellement", a expliqué la police. Le suspect a ciblé la communauté juive et "déclaré qu'il ferait une victime juive en l'attaquant à l'acide".