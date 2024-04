Un homme poursuivi pour une entrave à la circulation ayant causé la mort de son épouse

Le prévenu a perdu le contrôle de son véhicule de 510ch à hauteur du viaduc de Somme-Leuze, sur la N63. Il roulait, selon un expert dépêché sur place par le parquet de Namur, à une vitesse comprise entre 200 et 240km/h. "Nous nous rendions à un mariage et nous étions en retard. Je voulais essayer de rattraper un peu de temps. À hauteur du viaduc de Somme-Leuze, la voiture a décollé et j'en ai perdu le contrôle", a expliqué le prévenu.

Le parquet de Namur estime l'entrave méchante à la circulation établie. En ayant roulé à 200km/h, l'automobiliste a accepté les conséquences que cette conduite pouvait engendrer.

A contrario, la défense estime l'entrave méchante non établie et demande une requalification en "infraction de roulage classique." Un sursis total est demandé. "Monsieur a roulé à une vitesse excessive mais il n'a pas fait le fou, n'a pas donné de coup de volant et roulait bien sur sa bande. Via son comportement, il n'a pas voulu gêner les autres usagers de la route."

Jugement le 15 mai