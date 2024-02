Un homme récemment arrêté et inculpé pour crime de génocide au Rwanda reste en détention

La chambre du conseil de Bruxelles a décidé mercredi soir de prolonger le mandat d'arrêt d'un homme arrêté récemment et inculpé pour avoir pris part au génocide rwandais en 1994, a indiqué jeudi le parquet fédéral à Belga. Le suspect réside à Bruxelles depuis 2000 en tant que réfugié politique. Il a été inculpé de crime de génocide et de crimes de guerre et placé sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction.