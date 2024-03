Un homme risque cinq ans de prison avec sursis pour des violences conjugales à Hastière

L'homme est poursuivi pour coups et blessures, harcèlement, destruction de véhicule, dégradation immobilière et entrave méchante à la circulation.

Le trentenaire a frappé sa compagne à deux reprises. La victime a subi une incapacité de plus de quatre mois après la deuxième agression. "Elle a reçu 30 coups de poing. Il se défoulait sur elle et ne savait pas se défendre", a retracé la partie civile. "À la suite de ces faits, elle a perdu 8 kg et a suivi un lourd traitement", avec notamment une hospitalisation de trois semaines dans un centre spécialisé en santé mentale et des séances dans un centre de réhabilitation psychosomatique de jour. "Dans quelques jours, elle sera hospitalisée dans un centre neuro-psychiatrique pour retrouver l'envie de vivre", a souligné la partie civile.