Un homme se fait tirer dessus à Hal: le tireur s'est rendu à la police

"Le parquet a envoyé sur place un expert en balistique, un médecin légiste et le laboratoire de la police fédérale", indique la porte-parole du parquet Sabine Lievens. "Selon les premières constatations, l'homme aurait été abattu dans sa voiture, par la fenêtre ouverte."

Le tireur a pris la fuite après les faits mais s'est rendu à la police dans l'après-midi.

"Il sera interrogé plus tard dans la journée", précise la porte-parole du parquet. "On ne connaît pas encore ses motivations, mais il ne s'agit certainement pas d'un acte de terrorisme ou d'une attaque à l'aveugle. La victime et l'auteur présumé se connaissent, et il est probable qu'une querelle personnelle entre eux soit à l'origine des faits. Le suspect sera vraisemblablement présenté demain au juge d'instruction pour tentative de meurtre."