Un homme sous mandat d'arrêt pour une tentative de meurtre à Rochefort

Une dispute a dans un premier temps éclaté à proximité d'un café entre l'auteur présumé des faits et la victime, en fin d'après-midi. "La victime aurait pris à partie le suspect, l'aurait bousculé et lui aurait porté une gifle au visage. Les deux individus se seraient éloignés. Le suspect aurait alors porté plusieurs coups de couteau au niveau du dos et du flanc de la victime. Il aurait pris la fuite après les faits puis s'est spontanément rendu au poste de police", affirme le parquet.

Les jours de la victime, qui étaient en danger, ne le sont plus.