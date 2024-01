Un homme sous mandat d'arrêt pour une tentative d'homicide à Dinant

La victime, un homme né en 1974, et le suspect ont consommé de l'alcool ensemble la nuit des faits. Pour une raison encore inconnue, le suspect a frappé son acolyte de plusieurs coups de couteau de cuisine. Il l'a touché à au moins trois reprises : au cou, à la joue et au front.

La victime est rentrée chez elle et ce n'est que quelques heures plus tard qu'elle a appelé les secours. "Il y avait des traces de sang un peu partout chez elle. Ses jours étaient en danger", précise le parquet de Namur. Le suspect a été privé de liberté le 12 janvier à 23h00 et a été entendu par un juge d'instruction ce week-end. Il l'a placé sous mandat d'arrêt du chef de tentative d'homicide.