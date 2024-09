Un homme tire au fusil de chasse sur son ex-compagne: le tribunal de Malines requiert la peine maximale à son encontre

L'homme n'a jamais coopéré et ne s'est pas présenté lors de son procès. Le parquet n'a donc pas observé de circonstances atténuantes et a requis la peine maximale de 20 ans pour tentative assassinat et une mise à disposition du tribunal de l'application des peines de 15 ans.

Iwan R. n'a pas résisté à l'arrestation et le fusil à double canon était à côté de lui, sur le siège passager. "Il a avoué les faits et a dit qu'il voulait la peine la plus sévère possible. Il ne veut pas non plus retourner dans la société après son incarcération", a détaillé le procureur. "Il est bien clair qu'il n'arrivait pas à la laisser partir, qu'il voulait la contrôler et qu'il était obsédé par elle."

Le parquet a requis vingt ans de prison, la peine maximale pour une tentative d'assassinat. Il a également requis une mise à disposition du tribunal de l'application des peines de 15 ans, ce qui est également le maximum.