Un immeuble évacué à Mouscron en raison d'un risque d'effondrement

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mardi, vers 12h30, qu'un bâtiment implanté au n° 12 de la rue de Roubaix à Mouscron risquait de s'effondrer. Plusieurs véhicules d'intervention ont été dépêchés sur place.

"De la maçonnerie était tombée au sol et des fissures étaient apparues dans la partie arrière de ce bâtiment. Il s'agit d'un immeuble composé d'un appartement au rez-de-chaussée et d'un appartement au 1er étage. Les occupants, deux au rez-de-chaussée et un seul à l'étage, ont été évacués. Ils devront être relogés. Le voisinage a également été alerté", a indiqué vers 14h30 le lieutenant Philippe Verhaeghe, qui a dirigé l'intervention.