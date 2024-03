Un importateur d'e-bikes risque une amende de 15 millions pour fraude à l'importation

Une entreprise française et son dirigeant doivent répondre, devant le tribunal d'Anvers, de fraude sur les droits antidumping lors de l'importation de vélos électriques de la Chine vers le port d'Anvers. Selon le parquet européen, qui poursuit, le montant du préjudice se monte à trois millions d'euros. Il requiert dès lors une amende cinq fois supérieure aux droits dus, dont une partie avec sursis, et six mois d'emprisonnement pour le responsable.