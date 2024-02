Un incendie se déclare dans une villa à Mouscron: les occupants, 77 et 78 ans, ont été sauvés par le détecteur de flammes

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, à 02h20 du matin, qu'un incendie s'était déclaré dans une villa de la rue des Prés à Mouscron. Venant des casernes de Tournai, Évregnies et Mouscron, trois autopompes, un camion-échelle, un camion-citerne, une ambulance et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux.

"Le feu a pris dans une villa à quatre façades composée d'un rez-de-chaussée et de combles aménagés. À notre arrivée sur place, la toiture était déjà entièrement embrasée et les flammes sortaient par les fenêtres", explique le lieutenant Guy Michaux qui a dirigé l'intervention. "Les occupants, un couple âgé de 77 et 78 ans, étaient à l'extérieur de la maison en flammes. Le mari a été réveillé par le système de détection incendie, ce qui a sauvé le couple", précise l'officier. Après avoir été recueillis par un voisin, les deux sinistrés ont été transférés vers le centre hospitalier de Mouscron pour un contrôle aux fumées.

Malgré les importants moyens humains et en matériel qui ont été déployés, la villa a été totalement détruite par les flammes et la fumée. Le couple devra être relogé. Le feu aurait pris naissance au niveau de la pièce de séjour. Les pompiers sont restés sur place jusqu'à 06h00 du matin.