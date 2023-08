Un individu incarcéré pour trafic de drogues à Mons

Les Patrouilles urbaines montoises d'Appui et de Sécurisation (Pumas) de la police de Mons sont intervenues le 24 août dans le cadre d'un flagrant délit de vente de stupéfiants devant une habitation de Mons, a indiqué mardi la zone de police montoise. Les contrôles de deux véhicules suspects et des personnes à leur bord ont conduit à une perquisition de l'habitation.

Celle-ci a permis aux policiers de mettre la main sur plus de deux kilos de cannabis, plus de 75 grammes de résine de cannabis ainsi que plus de 12.500 euros en petites coupures. Un total de 287 parfums destinés à la vente, des graines pour la culture de cannabis, un taser et un coup de poing américain ont également été découverts. Du matériel informatique, des ordinateurs portables, tablettes et téléphones portables ont encore été saisis.

Le suspect a été présenté à une juge d'instruction qui a pris la décision de l'incarcérer.