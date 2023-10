Un inspecteur principal soupçonné de viols sur des collègues

L'auditorat du travail de Bruxelles a ouvert une enquête concernant un commissaire de police de 31 ans de la zone de police Bruxelles-Ouest. L'homme serait accusé de harcèlement moral et sexuel sur une dizaine de jeunes agentes de police. Il serait également question de viols, écrivent lundi La Capitale et Het Nieuwsblad.

Les faits se seraient déroulés tant à son domicile en région verviétoise qu'au commissariat. L'inspecteur principal aurait ainsi entamé une relation avec ces femmes, puis serait allé de plus en plus loin.

Depuis lors, l'inspecteur, muté dans un autre commissariat, ne s'est plus présenté au travail. Son avocat a indiqué dans Het Nieuwsblad et La Capitale que son client ne souhaitait faire aucun commentaire à ce sujet. L'auditorat du travail ne fait pas non plus de commentaire.

L'inspecteur n'a pas été arrêté, ni suspendu. La zone de police confirme toutefois qu'une enquête administrative est en cours, en plus d'une enquête judiciaire.