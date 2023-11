Un intendant condamné à 40 mois avec sursis pour le viol d'une cheffe scout lors d'un camp

Le quadragénaire a agressé cette cheffe scout de la troupe d''Eeklo Est à deux reprises. La première fois, c'était lors d'un barbecue fin novembre 2019. La cheftaine et l'homme discutaient. L'intéressé a ensuite violé une première fois la victime. Un autre chef, qui cherchait la victime, l'avait alors appelée par son nom, forçant la femme à sortir.

Le second viol remonte à l'été 2020, lors d'un camp des scouts à Meeuwen-Gruitrode. Après un jeu de nuit, les responsables et le quadragénaire, qui les accompagnait en tant que parent intendant, étaient assis autour d'un feu de camp. La cheftaine a alors fait remarquer qu'elle n'avait pas de sac de couchage avec elle, ce à quoi le quadragénaire, en état d'ivresse, a répondu qu'il en disposait d'un supplémentaire. L'homme a ensuite déclaré qu'il voulait lui montrer quelque chose de plus dans sa chambre. Lorsque la cheffe l'y a accompagné, il a éteint la lumière, l'a jetée sur le lit et l'a violée. Deux autres responsables qui la cherchaient ont entendu tout ce qui s'est passé. Quelques minutes plus tard, la victime est entrée en trombe dans le dortoir des chefs, où elle s'est immédiatement mise à pleurer, à crier et à hurler.