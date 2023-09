Un jeune de 16 ans kidnappé et agressé à Bruxelles

Un adolescent de 16 ans aurait été kidnappé et agressé par quatre hommes mercredi soir à Bruxelles, selon La Capitale et Het Nieuwsblad. Le parquet de Bruxelles a indiqué qu'il ne commente pas ces prétendus faits.

Le jeune homme a été enlevé dans la nuit de mercredi à jeudi, selon les deux quotidiens, dans ou à proximité d'un café du Boulevard Lemmonier à Bruxelles. Des témoins auraient vu quatre hommes le traîner de force dans une voiture.

Deux heures plus tard, aux environs de 04h00, la victime aurait été retrouvée près du Westland Shopping à Anderlecht. Selon les deux médias, le jeune homme était nu et présentait des brûlures sur tout le corps, provoquées par des mégots de cigarettes, et son nez était cassé. Il a été transporté à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger.