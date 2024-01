Un Lommelois devant la cours d'assises pour un assassinat dans un love hotel

En septembre 2013, Tom E., originaire de Lommel, et la victime, entrepreneur dans l'horeca, s'étaient retrouvés à l'hôtel Casablanca, où ils avaient consommé de l'alcool et des stupéfiants. L'accusé a raconté qu'il était sorti fumer une cigarette et qu'il avait trouvé David Paul endormi en rentrant dans la chambre. Après avoir dormi plusieurs heures, il s'était rendu compte que le quadragénaire avait cessé de respirer. Le Lommelois aurait alors tenté de réveiller la victime avant d'alerter le gérant de l'établissement, qui a prévenu les secours.

Le médecin légiste a toutefois noté des lésions laissant penser à un décès par asphyxie ou strangulation.