Un lourd butin: des malfaiteurs américains volent plus de 230.000 dollars... en pièces de 10 centimes

Ils ont sûrement eu les bras très chargés. Les autorités américaines ont récemment révélé de nouvelles informations concernant un vol de plus de deux millions de pièces de 10 centimes survenus en avril dernier dans l'état de Pennsylvanie.

Dans la nuit, six malfrats sont passés à l'action et sont parvenus à dérober des milliers de pièces, dont certaines ont été retrouvées éparpillées sur le parking. Les hommes ont chargé les pièces dans des sacs avant de les stocker dans un camion qui les attendait plus loin.

L’acte d’accusation dévoilé vendredi affirme qu’après le vol, des milliers de pièces ont été converties en billets dans des machines à sous du Maryland ou par des dépôts dans au moins quatre banques différentes de la banlieue de Philadelphie.