Un mineur arrêté pour suspicion de terrorisme

Un mineur âgé de 16 ans a été arrêté pour suspicion de terrorisme et placé dans une institution fermée pour mineurs, a indiqué le parquet de Bruxelles jeudi, confirmant une information de Het Laatste Nieuws. Selon le média, cette arrestation a eu lieu dimanche et est en lien avec l'enquête sur des menaces d'attentat contre la salle de concert Botanique à Bruxelles.

Le suspect est un Etterbeekois âgé de 16 ans, selon Het Laatste Nieuws. Il aurait tenu des propos djihadistes dans une vidéo et aurait posé avec une Kalachnikov.

Le 3 mars dernier, trois mineurs et un majeur ont été arrêtés lors de perquisitions dans le cadre de deux dossiers, l'un du parquet fédéral et l'autre du parquet de Termonde. Les trois mineurs auraient planifié un attentat contre le Botanique, tandis que l'adulte aurait planifié un attentat contre une autre cible. Aucune arme et aucun explosif n'a été trouvé lors des perquisitions aux domiciles de ces quatre suspects.