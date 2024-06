Un mort, 5 blessés dans une fusillade lors d'un mariage en Moselle

Deux personnes sont très grièvement blessées, dont une se trouve dans un état désespéré, a indiqué une source policière à l'AFP. Les auteurs de la fusillade, plusieurs hommes armés et encagoulés, ont pris la fuite.

Une personne a été tuée et cinq autres blessées dans une fusillade lors d'un mariage à Thionville (Moselle) dans la nuit de samedi à dimanche, ont indiqué des sources policières, qui évoquent un contexte de trafic de stupéfiants.

Les faits se sont produits à l'Eden Palace, une salle de réception spécialisée dans les mariages, où se trouvaient une centaine de personnes.

"C'était pendant un mariage. Un groupe d'individus, sur le coup d'une heure et quart du matin, est sorti pour fumer devant la salle et puis là trois types lourdement armés sont arrivés et ont ouvert le feu à plusieurs dizaines de reprises dans leur direction", a rapporté une source policière.

Les agresseurs sont arrivés à bord d'un 4X4, "vraisemblablement de marque BMW", selon la même source. Les enquêteurs ignorent encore la provenance du véhicule, notamment s'il venait d'Allemagne ou du Luxembourg, dont les frontières se trouvent à une quinzaine de kilomètres.