Un motard privé de liberté à la suite d'une course-poursuite avec la police à Lodelinsart

Les secours et la zone de police de Charleroi sont intervenus mardi soir chaussée de Châtelet à Lodelinsart à la suite d'un accident entre un motard et un véhicule. Quelques instants avant la collision, le motard a refusé de se soumettre à un contrôle policier. "Les policiers ont souhaité le contrôler étant donné qu'il circulait à moto en short et en slash. Ce qui n'est clairement pas la tenue appropriée pour rouler en moto. Il a alors pris la fuite et brûlé un stop avant de percuter une voiture et de se retrouver au sol", a expliqué le parquet de Charleroi en fin de matinée.

L'individu bien connu de la justice pour des faits de violence et de droit commun a été pris en charge par les secours et remis aux policiers. "Il est plâtré et a été entendu par les policiers sur une série de faits pour lesquels il était signalé. C'est probablement aussi pour cette raison qu'il a pris la fuite. Il sera présenté ce jour au juge d'instruction", a conclu l'autorité judiciaire.