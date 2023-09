Un motard, qui roulait sans casque, a perdu la vie dans un accident à Dour

Une moto et une voiture sont entrées en collision vendredi matin, peu après 08h00, à Dour (Hainaut), sur la route conduisant au village de Blaugies. Le pilote de la moto est décédé sur place.

La victime, née en 1987 et, selon la presse locale, originaire de la région douroise, ne portait pas de casque. "La vitesse excessive de la moto et le fait que le motard ne portait pas de casque sont probablement les causes du décès", a indiqué le parquet de Mons.

Une enquête est en cours pour préciser les circonstances de l'accident.