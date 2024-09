Un motocycliste tué lors d'un accident de la route à Nivelles

Seul en cause, le pilote, âgé de 59 ans et domicilié à Braine-le-Château, a heurté de plein fouet le terre-plein situé à l'angle des avenues de l'Europe et de France, à Nivelles.

Le quinquagénaire a été projeté derrière une haie, à une dizaine de mètres du point d'impact.

Les témoignages recueillis sur place et les images des caméras de surveillance attestent que l'intéressé a percuté l'obstacle sans freiner, a précisé le porte-parole du parquet brabançon wallon.