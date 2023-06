Un Néerlandais arrêté après des perquisitions dans le milieu de la drogue à Anvers

Les enquêteurs ont utilisé le réseau de messagerie crypté Sky ECC, prisé par les organisations criminelles pour communiquer, afin d'identifier une organisation criminelle dont le quartier général se situait dans le district anversois de Borgerhout.

L'organisation serait en charge d'un trafic de stupéfiants depuis et à destination du port d'Anvers, via les Pays-Bas. Une tonne de cocaïne aurait notamment transité via l'organisation.