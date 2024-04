Un Néerlandais recherché par la Belgique intercepté en Suisse

André M. a été condamné le 9 février 2018 par la cour d'appel d'Anvers à huit ans de prison ferme. Il était poursuivi pour l'importation de 254,8 kilos de cocaïne via le port d'Anvers ainsi que d'autres activités au sein d'une organisation criminelle. L'homme âgé de 61 ans était recherché depuis ce jugement.

Mardi, après plus de six ans de recherche, le sexagénaire a finalement été intercepté, sur un parking de la commune suisse d'Othmarsingen. Cette interpellation a été rendue possible par "la coopération étroite entre les services de police belge et suisse", a souligné le parquet général. Le Néerlandais devrait maintenant être remis à la Belgique, où il purgera sa peine.