Un ouvrier blessé suite à la chute d'une tonne de matériaux en verre à Eupen

"Un ouvrier y déchargeait des verres et des miroirs à l'aide d'une grue lorsque les matériaux ont glissé et sont tombés sur le travailleur", détaille la zone de police. Elle précise qu'environ une tonne de verre a chuté et s'est brisée.

La victime a été admise en urgence à l'hôpital d'Eupen. Selon la zone de police, les jours du travailleur ne sont toutefois pas en danger.