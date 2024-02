Un pédophile écope de sept ans de prison ferme

La quatrième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut a réformé, jeudi, un jugement prononcé en première instance à Charleroi condamnant un pédophile à cinq ans de prison avec sursis probatoire pour des faits de moeurs et à deux ans de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger.

Le prévenu était poursuivi en première instance à Charleroi en compagnie de son frère jumeau et de leur mère.

La cour le condamne à sept ans de prison ferme, alors que le ministère public avait requis cinq ans de prison et une mise à disposition du tribunal d'application des peines pour une durée de cinq ans.

Le frère, qui a déclaré avoir pour idole Marc Dutroux, a écopé de douze ans de prison ferme, mais n'a pas fait appel de la décision. Les faits qui lui étaient reprochés étaient particulièrement sordides.

La mère a été acquittée d'une prévention de non-assistance à personne en danger. Le parquet n'a pas fait appel.

Lors du procès en appel, le prévenu a déclaré qu'il avait agi sous la pression de son frère, lequel le manipulait. Toutefois, il avait reconnu les faits d'exhibitionnisme dans le train et son addiction aux films pornographiques. Il a entretenu des relations sexuelles non consenties avec des mineurs et détenu du matériel pédopornographique.