Un père de famille grièvement blessé par balle dans le braquage de son domicile

Un logement familial de la Beertsestraat a été la cible d'une "home invasion" vers 2h45. Lorsque le père est rentré chez lui, il a été menacé à l'aide d'une arme à feu par deux individus. Les agresseurs sont entrés dans la maison et ont menacé l'homme et son épouse. Une altercation est survenue dans le hall d'entrée et l'homme a été touché par un tir. Les assaillants ont alors pris la fuite.

La victime, âgée de 37 ans, a été emmenée à l'hôpital. Ses jours sont en danger. Sa femme et ses enfants sont indemnes, a ajouté le parquet.