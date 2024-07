Un petit avion s'écrase sur une autoroute aux Pays-Bas, le pilote est mort

Un avion s'est écrasé sur l'autoroute A58 reliant Breda à Roosendaal, aux Pays-Bas, ce mercredi. Le pilote était le seul occupant et n'a pas survécu à l'accident, ont précisé les autorités du Brabant central et occidental. L'autoroute est fermée en direction de Roosendaal et le restera jusque tard dans la soirée.