Un photographe de nu condamné pour attentat à la pudeur et viol sur trois mannequins

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné vendredi un photographe de nu schaerbeekois à 30 mois de prison avec sursis pour attentat à la pudeur et viol sur trois mannequins en 2017 et 2020. L'avocat du photographe avait demandé l'acquittement, arguant du manque de preuves contre son client.

Les trois femmes ont chacune porté plainte séparément contre l'homme en 2020. Deux d'entre elles avaient posé pour lui comme modèles plus tôt cette année-là, la troisième l'avait déjà fait en 2017. Une des victimes a expliqué sur les antennes de la chaîne publique flamande qu'elle avait été contactée via Facebook et que le photographe lui avait fourni un lien vers son travail en ligne. Convaincue, elle avait alors accepté de poser nue pour lui.

Les choses ont cependant dérapé lors de la séance photo. Selon la plaignante, le photographe a commencé à l'enduire d'huile sans son consentement et à la toucher avant de l'agresser sexuellement. Les deux autres femmes ont fait des déclarations similaires, mais devant le tribunal, l'homme a nié avoir abusé sexuellement des trois mannequins et son avocat a demandé l'acquittement.